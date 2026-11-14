Пробка на 3,6 километра появилась в Москве после массового ДТП
Фото - © Медиасток.рф
Несколько машин попали в аварию возле дома 165 корпуса 1 на Волгоградском проспекте в столице. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
ДТП спровоцировало серьезный затор протяженностью 3,6 километра. К месту столкновения уже прибыли городские экстренные службы.
Они установят точные причины происшествия и проверят наличие пострадавших.
Поскольку проезд по левой стороне проезжей части сильно осложнен, водителям рекомендуют заранее выбрать альтернативный маршрут. Автомобилисты могут свернуть на улицы Академика Скрябина, Федора Полетаева, Зеленодольскую, Жигулевскую и Окскую, чтобы затем вновь выехать на Волгоградский проспект.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.