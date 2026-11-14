USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
GBP
Фунт стерлингов
108,75
-1.33 %

Пробка на 3,6 километра появилась в Москве после массового ДТП

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Несколько машин попали в аварию возле дома 165 корпуса 1 на Волгоградском проспекте в столице. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

ДТП спровоцировало серьезный затор протяженностью 3,6 километра. К месту столкновения уже прибыли городские экстренные службы.

Они установят точные причины происшествия и проверят наличие пострадавших. 

Поскольку проезд по левой стороне проезжей части сильно осложнен, водителям рекомендуют заранее выбрать альтернативный маршрут. Автомобилисты могут свернуть на улицы Академика Скрябина, Федора Полетаева, Зеленодольскую, Жигулевскую и Окскую, чтобы затем вновь выехать на Волгоградский проспект.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.          