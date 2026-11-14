На полях АТЭС: согласована встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США согласована — она пройдет 19 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

Место встречи определили заранее. Переговоры президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа состоятся в Шэньчжэне. Принимать их будет площадка саммита АТЭС — встреча запланирована на его полях.

«Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС», — приводит слова представителя Кремля сообщение.

Иных деталей — ни повестки, ни формата переговоров — на данный момент не раскрывали.

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