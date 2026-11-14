Дроны ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области, есть раненый
Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости
В Белгородском округе атака беспилотника задела мирного жителя. В селе Отрадное FPV-дрон ранил мужчину, у него диагностировали слепые осколочные ранения спины и ног, об этом сообщил Оперштаб Белгородской области.
В настоящее время пострадавшему оказывают помощь в Октябрьской районной больнице, откуда затем переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
Еще несколько населенных пунктов пострадали от ударов дронов. В Шебекине оказались повреждены две ГАЗели и балкон квартиры многоквартирного дома.
В селе Нежеголь Шебекинского округа из-за взрыва FPV-дрона разбиты окна частного дома и автомобиль.
А в поселке Пролетарский Ракитянского округа дрон ударил по грузовику — кабина получила повреждения.
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