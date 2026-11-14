Дроны ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области, есть раненый

В Белгородском округе атака беспилотника задела мирного жителя. В селе Отрадное FPV-дрон ранил мужчину, у него диагностировали слепые осколочные ранения спины и ног, об этом сообщил Оперштаб Белгородской области .

В настоящее время пострадавшему оказывают помощь в Октябрьской районной больнице, откуда затем переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Еще несколько населенных пунктов пострадали от ударов дронов. В Шебекине оказались повреждены две ГАЗели и балкон квартиры многоквартирного дома.

В селе Нежеголь Шебекинского округа из-за взрыва FPV-дрона разбиты окна частного дома и автомобиль.

А в поселке Пролетарский Ракитянского округа дрон ударил по грузовику — кабина получила повреждения.

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