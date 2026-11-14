Стрельба из Toyota Camry: в Махачкале погиб 31-летний мастер спорта по самбо

Прокуратура Советского района Махачкалы взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, все произошло 14 ноября 2026 года в банкетном зале на территории Махачкалы, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства .

Речь идет о гибели 31-летнего спортсмена, призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова, сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно известно, что во время конфликта местный житель выстрелил в мужчину, и тот скончался от огнестрельного ранения. Давудов находился на мероприятии в банкетном зале. Когда он вышел на улицу, по нему открыли огонь из проезжавшей черной Toyota Camry. Одна из пуль попала в голову мужчины. Пострадавшего повезли в больницу, но по дороге он умер. Злоумышленникам удалось скрыться, их разыскивают.

Давудов был мастером спорта России, в 2016 году завоевал Кубок Европы по дзюдо, а в 2023-м стал бронзовым призером чемпионата России по самбо.

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