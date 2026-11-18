Власти США и Южной Кореи просят пользователей Java без промедления установить обновления безопасности. Обновления нужно установить из-за найденной уязвимости, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) потребовало закрыть уязвимости немедленно. При этом с недавними сбоями в ведомстве их не связывают.

Для Южной Кореи риск особенно велик. По опросу разработчика инструментов для программирования JetBrains, проведенному в 2021 году, страна вместе с Китаем и Германией входит в число государств, где Java широко применяют и в госсекторе, и в бизнесе.

В Корее на этот язык приходится 53 процента разработки, тогда как в среднем по миру 30 процентов, а в госсекторе 72 процента. Как передает Yonhap, Министерство науки и информационных технологий Южной Кореи велело компаниям провести экстренные проверки безопасности и обновить системы. Ведомство предупредило, что уязвимости в OpenJDK дают возможность запускать в системах вредоносные программы.

Oracle, в свою очередь, выпустила обновление для своего комплекта разработчика Java Development Kit. В нем 655 исправлений.

«В Oracle продолжают периодически поступать сообщения о попытках злонамеренного использования уязвимостей, для которых Oracle уже выпустила исправления безопасности. В ряде случаев атаки оказались успешными, поскольку пострадавшие клиенты не установили доступные исправления от Oracle. В связи с этим Oracle настоятельно рекомендует клиентам использовать версии программного обеспечения, для которых осуществляется активная поддержка, и незамедлительно устанавливать исправления безопасности», — говорится в заявлении компании.

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