На 54-км МКАД в Москве загорелась фура

Вечером в среду на 54-км МКАД в Москве загорелась фура, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных фото видно, как фура полыхает в правой полосе.

Подробности произошедшего уточняются.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее один человек пострадал в результате столкновения 2 грузовых автомобилей и рейсового автобуса на 40-м километре трассы М-7 в Богородском городском округе Московской области.

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