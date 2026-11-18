В центре Белграда после драки в больницу попал 20-летний россиянин. У него тяжелые травмы головы, сообщает SHOT .

По предварительным данным, перед ссорой молодой человек вместе с 22-летним мужчиной выпивал в рекреационном комплексе Sportsko selo. В какой-то момент завязался спор, затем разговор перерос в драку. Соперник несколько раз ударил россиянина по голове.

Пострадавшего срочно привезли в белградский Центр неотложной помощи. Врачи нашли у него перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

Полицейские выяснили, кто мог нанести удары, и задержали его. Мужчину обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений.

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