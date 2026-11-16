«Слышали крики, а потом увидели тело»: девушка выпала из окна ЖК в Москве

Молодая девушка выпала из окна ЖК бизнес-класса «Лайнер». Очевидцы сначала услышали крики, а потом обнаружили тело на земле, сообщает Mash .

По словам людей, девушку могли выбросить из окна. Медики прибыли на место происшествия и около 40 минут пытались реанимировать пострадавшую.

Девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия уточняются.

В этом же комплексе в марте произошел другой печальный случай. Бывший парень пытался зарезать 29-летнюю сотрудницу «Росхима» во время празднования ее дня рождения. После этого мужчина пытался покинуть столицу, но погиб в аварии.

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