В Подмосковье рассказали, как ИИ выявляет нарушения во дворах и на дорогах

Искусственный интеллект выявил в Подмосковье свыше 1,3 млн нарушений во дворах, на дорогах и других территориях, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект контролирует состояние дворов, дорог и придорожных территорий, контейнерных площадок и остановок в Подмосковье. Он анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион», выявляет недочеты и передает информацию ответственным специалистам.

Технологии распознают навалы мусора, переполненные урны, граффити, незаконную рекламу, сломанные бордюры и неработающие фонари. Также ИИ замечает автомобили на газонах, контейнерных площадках и под запрещающими знаками, выявляет большегрузы во дворах.

На остановках система находит мусор, грязь и другие дефекты. Кроме того, искусственный интеллект ищет незаконные торговые точки. Всего он выявил свыше 1,3 млн подобных нарушений.

Такая работа помогает поддерживать чистоту дворов, сохранять газоны и обеспечивать работу освещения. Всего в Подмосковье действует 67 проектов с использованием ИИ-технологий, их число продолжает расти.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.