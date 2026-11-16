сегодня в 10:22

Автобус врезался в столб на севере Москвы, пострадали 3 человека

На Коровинском шоссе в районе Западное Дегунино в столице автобус врезался в столб, сообщает «112» .

Предварительно, водитель уснул за рулем. В итоге пострадали водитель и двое пассажиров.

На месте дорожной аварии работают экстренные службы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта в районе аварии не затруднено.

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