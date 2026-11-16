USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
TRY
Турецкая Лира
16,36
-1.06 %

Автобус врезался в столб на севере Москвы, пострадали 3 человека

Происшествия
0:07

На Коровинском шоссе в районе Западное Дегунино в столице автобус врезался в столб, сообщает «112».

Предварительно, водитель уснул за рулем. В итоге пострадали водитель и двое пассажиров.

На месте дорожной аварии работают экстренные службы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта в районе аварии не затруднено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.