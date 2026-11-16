В лесах Подмосковья 15 ноября не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 15 ноября не зарегистрировали. На 16–18 ноября во всем регионе прогнозируют I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

15 ноября на территории государственного лесного фонда Московской области пожаров не зафиксировали. На 16, 17 и 18 ноября во всем регионе ожидается I класс пожарной опасности.

16 ноября и в ближайшие дни температура воздуха днем составит от −1 до +4 °C, ночью — от −3 до +2 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и снег с дождем.

По народной примете, сильное пламя в печи или камине предвещает снежную бурю.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.