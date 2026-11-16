Теннисистка из Подмосковья Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA

Мирра Андреева, представляющая Московскую область, завоевала титул на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США). В финале 19-летняя теннисистка обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мирра Андреева, представляющая областной центр олимпийских видов спорта, выиграла все пять матчей Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе и не отдала соперницам ни одного сета. В финале она победила Элину Свитолину из Украины — 7:5, 6:3.

На групповом этапе россиянка обыграла Свитолину, Арину Соболенко и соотечественницу Диану Шнайдер. В полуфинале Андреева оказалась сильнее американки Джессики Пегулы.

19-летняя спортсменка стала самой молодой чемпионкой Итогового турнира с 2004 года, когда титул завоевала Мария Шарапова. Андреева выиграла соревнования с первой попытки. Это ее седьмой титул в одиночном разряде на турнирах WTA.

Победа в финале стала для Андреевой 55-й в сезоне. Она стала единоличным лидером WTA по количеству выигранных матчей по итогам 2026 года.

Этот титул стал для теннисистки четвертым в одиночном разряде в 2026 году. Всего за год она сыграла в шести финалах. В октябре Андреева завоевала серебро на турнире категории WTA-1000 в Пекине и впервые в карьере поднялась на третью строчку мирового рейтинга.

В Итоговом турнире WTA участвуют восемь сильнейших теннисисток мира по итогам сезона.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.