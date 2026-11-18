Помилованная блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой ранее обнаружили рак желудка, рассказала, что планирует отправиться в Китай для лечения после того, как клиника получит оплату, сообщает РИА Новости .

«Когда в Китай? Вот в скором времени, как Китай увидит деньги на счету», — рассказала она во время прямого эфира на своей странице в соцсетях.

По ее словам, она планирует пройти лечение в клинике, которая специализируется, в том числе, на лечении ее типа онкологического заболевания.

«Мы именно идем к профессору, который там работает, и он давно знаком с клеточной терапией и работает именно с моим типом рака», — отметила она.

18 ноября в российских СМИ распространилась информация, что блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, улетела в Китай, чтобы начать лечение от онкологического заболевания. Многодетная мать, страдающая от 4-й стадии рака желудка, вышла на связь и заявила, что находится в России.

Ранее Лерчек получила помилование от президента России Владимира Путина, который рассмотрел данный вопрос из соображений гуманности. Глава государства учел, что у блогера четверо несовершеннолетних детей.

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