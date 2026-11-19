В Костромской области два человека пострадали в результате ДТП с лосем Происшествия сегодня в 00:21

Легковой автомобиль врезался в лося в Костромской области. В результате аварии пострадали 2 человека, в том числе ребенок, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, семья на автомобиле Nissan проезжала деревню Соцевино. В этот момент дорогу перебегал сохатый. Столкновения избежать не удалось. Водителя госпитализировали. Отмечается, что 10-летняя пассажирка получила несколько ссадин. Ранее на 54-км МКАД в Москве загорелась фура. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.