В Костромской области два человека пострадали в результате ДТП с лосем
Легковой автомобиль врезался в лося в Костромской области. В результате аварии пострадали 2 человека, в том числе ребенок, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, семья на автомобиле Nissan проезжала деревню Соцевино. В этот момент дорогу перебегал сохатый. Столкновения избежать не удалось.
Водителя госпитализировали. Отмечается, что 10-летняя пассажирка получила несколько ссадин.
Ранее на 54-км МКАД в Москве загорелась фура.
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