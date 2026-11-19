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Движение на внутренней стороне 53 км МКАД восстановлено после ДТП

Движение на внутренней стороне 53 км МКАД (в районе съезда № 53) восстановлено после ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Вечером в среду на этом участке произошло ДТП.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в результате аварии было ограничено.

Вечером в среду на 54-км МКАД в Москве загорелась фура.

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