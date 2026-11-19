Крымский мост подвергся атаке ВСУ
Вооруженные силы Украины снова атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Движение на мосту временно перекрыто.
«Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления», — отметил Аксенов.
Утром 16 ноября Крымский мост подвергся атаке со стороны ВСУ. Как уточнял глава Крыма Сергей Аксенов, для устранения последствий были мобилизованы все профильные службы. В Керчи начал работу оперативный штаб.
К вечеру проезд авто возобновили по реверсивной схеме при сохранении штатного расписания поездов. Однако в ночь на 17 ноября объект вновь атаковали. Из-за этого движение машин по переправе пришлось полностью остановить.
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