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Движение на мосту временно перекрыто.

«Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления», — отметил Аксенов.

Утром 16 ноября Крымский мост подвергся атаке со стороны ВСУ. Как уточнял глава Крыма Сергей Аксенов, для устранения последствий были мобилизованы все профильные службы. В Керчи начал работу оперативный штаб.

К вечеру проезд авто возобновили по реверсивной схеме при сохранении штатного расписания поездов. Однако в ночь на 17 ноября объект вновь атаковали. Из-за этого движение машин по переправе пришлось полностью остановить.

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