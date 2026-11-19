В селе Хебатли в Дагестане бушует пожар
В селе Хебатли Цунтинского района в Дагестане произошел сильный пожар, сообщили в МЧС по региону.
По предварительной информации, горят три жилых домов террасного типа.
"В связи с удаленной местностью и ограниченным водоснабжением к месту пожара направлены силы по повышенному рангу», — говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
Ранее в подмосковной деревне Коргашино, расположенной в городском округе Мытищи,вспыхнул крупный пожар в частном жилом доме.
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