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Картину Ван Гога «Цветущий каштан» продали на аукционе за $190,4 млн

Картину «Цветущий каштан» художника Винсента Ван Гога ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за рекордные 190,4 млн долларов, сообщает ТАСС .

Выигрышная ставка была сделана из зала и составила 165 млн долларов, но с учетом комиссии аукционного дома новому владельцу произведения искусства будет необходимо выплатить более 190 млн долларов.

Перед торгами эксперты оценивали картину примерно в 180 млн долларов.

Ранее наследники еврейской семьи Фишер обратились к аукционному дому Sotheby’s с требованием отменить продажу полотна Винсента ван Гога «Цветущие каштановые деревья». Его стоимость предварительно оценили в 180 млн долларов.

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