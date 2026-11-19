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Отмечается, что авиагавань закрыта с 09.00 (2.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) в связи с невозможностью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Рейсы 401 и 402 между Хабаровском и Охотском перенесены на 20 ноября из-за низкой облачности, ограниченной видимости и снегопада в краевом центре.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что формирование устойчивого снежного покрова в Московском регионе до конца ноября пока не ожидается.

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