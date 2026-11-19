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В Хабаровском крае во время работы на линии подачи бревен погиб рабочий

В городе Амурске в Хабаровском крае рабочий лесопромышленной организации погиб, находясь на линии сортировки бревен, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Во время производства работ на линии сортировки бревен был затянут в механизм цепного конвейера подачи бревен. В результате 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью и умер на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее рабочий частной подрядной организации упал с башенного крана на одном из столичных строительных объектов.

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