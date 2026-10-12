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Рабочий погиб после падения с башенного крана в Москве

Рабочий частной подрядной организации упал с башенного крана на одном из столичных строительных объектов, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

ЧП произошло в понедельник на стройке на Ленинградском проспекте. От полученных травм мужчина 1987 года рождения погиб на месте происшествия.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки по факту происшествия.

На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель савеловского межрайонного прокурора Андрей Возняк.

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