Ветровка не спасет: врач рассказал, когда даже +15 градусов могут быть опасны

Даже при комфортных плюс 15 градусах на улице дождь и сильный ветер могут привести к быстрому переохлаждению, которое повышает уязвимость организма к инфекциям, сообщил РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Перед выбором одежды обязательно нужно учитывать не только температуру воздуха, но и другие погодные факторы, в первую очередь осадки и силу ветра. Субъективное ощущение холода при одной и той же температуре может кардинально отличаться», — сказал Мацола.

Он добавил, что в сухую и безветренную погоду при плюс 15 градусах человеку может быть вполне комфортно в легкой ветровке. Однако при той же температуре дождь и сильный ветер значительно увеличивают риск переохлаждения, особенно если одежда промокла.

В таких условиях специалист рекомендует выбирать водонепроницаемую или мембранную одежду, защищающую от ветра и осадков. Если вещи все же промокли, желательно как можно скорее переодеться в сухие.

«Важно понимать: сам по себе холод не вызывает болезнь, болезни вызывают вирусы и бактерии. Но переохлаждение делает организм уязвимым, превращая его в „губку“, которая легко впитывает инфекцию в местах скопления людей, например, в общественном транспорте в час пик», — пояснил врач.

По словам специалиста, особенно нежелательно, длительное пребывание на холоде в легкой одежде и промокшей обуви. Переохлаждение может ослаблять защитные механизмы организма, поэтому в осеннюю погоду важно сохранять одежду и ноги сухими.

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