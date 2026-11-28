Силы ПВО сбили еще 21 беспилотник на подлете к Москве Спецоперация сегодня в 05:21

Силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов на столицу. На подлете к Москве было обнаружено и уничтожено еще 21 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.