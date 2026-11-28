Силы ПВО сбили еще 21 беспилотник на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов на столицу. На подлете к Москве было обнаружено и уничтожено еще 21 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков беспилотников.
Информация о возможных последствиях атаки уточняется.
Ранее средства противовоздушной обороны Минобороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в столице.
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