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В аэропорту Вашингтона два самолета American Airlines столкнулись крыльями

Два пассажирских самолета авиакомпании American Airlines задели друг друга крыльями во время движения по рулежной дорожке в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в пятницу, 27 ноября, около 17:10 по местному времени. Рейс 638 задел крыло самолета, выполнявшего рейс 2152, когда воздушные суда готовились к вылету.

По предварительной информации FAA, сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Ранее на борту пассажирского лайнера британского авиаперевозчика, выполнявшего рейс из Эдинбурга в Лондон,раздался мощный хлопок.

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