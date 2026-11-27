На борту пассажирского лайнера британского авиаперевозчика, выполнявшего рейс из Эдинбурга в Лондон, раздался мощный хлопок. После этого экипаж активировал сигнал о ЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Опираясь на данные сервисов отслеживания авиарейсов, издание уточняет, что вскоре после набора высоты экипаж отправил код 7700. Этот международный сигнал используется летчиками при возникновении любой общей нештатной ситуации на борту, но сам по себе необязательно свидетельствует о риске авиакатастрофы. Спустя ориентировочно 53 минуты с момента старта лайнер благополучно вернулся на взлетно-посадочную полосу в Эдинбурге.

Перед приземлением проблемного борта к периметру аэропорта стянули бригады экстренного реагирования, включая полицию и пожарные расчеты. Автомобильный трафик в окрестностях временно заблокировали.

Специалисты предполагают, что инцидент спровоцировала неисправность двигателя. Один из очевидцев в салоне описал свои эмоции как настоящий ужас после того, как раздался «оглушительный взрыв». О похожем грохоте, напоминающем детонацию авиадвигателя, массово написали в соцсетях и жители прилегающих к аэропорту населенных пунктов.

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