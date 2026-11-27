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Мороз, снег и гололедица будут днем 27 ноября в Московском регионе

В пятницу, 27 ноября, в Москве и области сохранится морозная погода с температурой воздуха днем от -4 до -2 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России на своем сайте .

В течение дня в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег.

На дорогах местами образуется гололедица. Скорость северо-западного ветра составит от 6 до 11 метров в секунду.

В ночные часы столбики термометров в столице и Подмосковье опустятся до отметки от -5 до -3 градусов. Небо останется облачным с прояснениями.

Пройдет небольшой снег, местами сохранится гололедица. Северо-западный ветер ослабнет до 5–10 метров в секунду.

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