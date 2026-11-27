Винтажные сумки оказались в центре внимания: россияне ищут культовые модели прошлых десятилетий, а зумеры — редкие аксессуары с историей. Один из заметных трендов — birthday bag: сумка, выпущенная в год рождения владелицы. Найти подобную модель можно на ресейле, особенно во время распродаж, сообщила РИАМО руководитель по развитию бизнеса Fashion и Health&Beauty в «Авито» Валерия Шишко.

Почему россияне выбирают винтажные сумки и аксессуары с историей

Ресейл становится одним из способов найти аксессуар, которого уже нет в обычных магазинах. 54% продаж сумок на сайте объявлений приходится на вещи с рук. В октябре этого года продажи сумок на ресейле увеличились на 51% год к году.

Особенно заметно повысились продажи шопперов — на 66%, сумок с ручками — на 55%, клатчей — на 52% и кросс-боди — на 49%. Покупатели могут найти в ресейле не только актуальные модели, но и аксессуары прошлых сезонов, которых нет в новых коллекциях.

Дополнительный интерес поддерживает и возвращение эстетики нулевых. По результатам опроса, 51% жителей РФ положительно относится к возвращению моды 2000-х годов, а среди людей 18–24 лет таких 68%. Треть опрошенных (31%) купили вещи в эстетике 2000-х, еще 42% планируют такую покупку.

При этом сумки особенно интересны молодежи: их отметили 35% зумеров против 19% представителей старших поколений. Birthday bag развивает эту тенденцию: ведь можно искать не просто винтажную модель, а ту, которая появилась в продаже в год рождения.

Какие брендовые сумки пользуются спросом на ресейле

Винтажные сумки известных модных домов становятся самостоятельными объектами поиска. В октябре продажи сумок Hermès на ресейле повысились в 2,4 раза год к году. Также выросли продажи сумок Valentino — на 83%, Gucci — на 71%, Louis Vuitton — на 50% и Versace — на 32%.

При этом выбирать только люксовые бренды необязательно. Важнее найти модель, подходящую по стилю, состоянию и бюджету. Такая сумка может стать удачной находкой, если у нее интересный дизайн и она хорошо вписывается в гардероб.

Как выбрать сумку года своего рождения

Начать стоит с года рождения: изучить, какие модели тогда появились, выбрать несколько вариантов. Среди знаковых примеров — Lady Dior в 1995 году, Fendi Baguette в 1997 году и Balenciaga Le City в начале 2000 годов. Важно учитывать именно год дебюта модели, не путать его его с датой производства конкретной сумки. Ведь архивный силуэт могли выпускать и через несколько лет после появления.

Необязательно покупать самую дорогую или редкую версию. Лучше оценить, насколько сумка впишется в повседневный гардероб. Например, компактная кросс-боди подойдет для прогулок, вместительный шоппер — для работы и учебы, а клатч — для вечерних выходов.

Если необходима универсальная модель, тогда стоит присмотреться к лаконичным силуэтам и спокойным оттенкам.

Как купить винтажную сумку и не ошибиться

При выборе важно оценить состояние и подлинность товара. У кожаных моделей проверить отсутствие трещин, сильных заломов и пересохших участков. На замше не должно быть проплешин и заметных пятен, на текстиле и канвасе — разрывов и сильных потертостей. Еще стоит осмотреть подкладку, фурнитуру, ручки, крепления ремня, молнии и швы.

При покупке брендовой модели с рук стоит обратить внимание на значок «Оригинал»: его получают объявления, где товары проверили на подлинность независимые эксперты. Найти такие предложения можно с помощью фильтра.

Если у объявления нет этой отметки, то следует изучить особенности модели — форму, расположение швов, фурнитуру и маркировку, сравнить их с фото оригинала из надежных источников. Еще можно попросить продавца прислать дополнительные снимки углов, дна и внутренней части сумки. Если есть сомнения, то лучше обратиться к специалисту по аутентификации.

Перед покупкой рекомендуется сравнить несколько предложений: стоимость похожих моделей зависит от года выпуска, состояния, комплектации и редкости. Не стоит переплачивать только за известное название, особенно если сумку нужно будет отремонтировать или у нее есть заметные дефекты. Главное — не торопиться ради тренда и выбрать вещь, которую захочется носить не один сезон.

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