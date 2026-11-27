Ежегодно 27 ноября православные верующие чтят память святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского — великого богослова и защитника учения о Божественном свете. Будущий святитель появился на свет в 1296 году в Малой Азии.

Спасаясь от турецкого нашествия, его семья перебралась в Константинополь, где получила покровительство при дворе императора Андроника II Палеолога. Глава семейства занял высокий государственный пост, но вскоре умер, после чего монарх лично позаботился о воспитании и блестящем образовании одаренного и прилежного юноши.

Едва перешагнув 20-летний рубеж, Григорий оставил столичную жизнь и отправился на Святую Гору Афон. В монастыре Ватопед под началом преподобного Никодима он принял монашеский постриг. Спустя год в видении ему явился евангелист Иоанн Богослов, пообещавший духовную поддержку. Вслед за Григорием монашеский путь избрали его мать и сестры.

После кончины своего первого наставника подвижник 8 лет провел в молитвенных трудах под руководством старца Никифора. Затем перешел в Лавру преподобного Афанасия Афонского, а спустя три года уединился в небольшой отшельнической обители Глоссии.

Там настоятель обучил молодого инока сосредоточенной внутренней молитве — «умному деланию». Эта практика безмолвия и уединения, корни которой уходили в IV век, а внешние приемы были описаны в XI веке Симеоном Новым Богословом, на Афоне получила название исихазма.

Из-за набегов турок Григорий с братией переселился в Солунь (Фессалоники), где был рукоположен в священники. Всю неделю он проводил в уединении, а по выходным выходил к пастве для совершения литургии и проповедей, иногда участвуя в богословских беседах городской образованной молодежи.

Основав и возглавив на пять лет небольшую общину отшельников, в 1331 году святой вернулся на Афон в скит святого Саввы. В 1333-м его поставили игуменом Эсфигменского монастыря, но уже в 1336 году он снова ушел в саввинский скит, посвятив остаток дней богословским трудам.

В 1330-х годах на Афон прибыл из Калабрии ученый монах Варлаам. Познакомившись с бытом исихастов, он объявил умное делание ересью, высмеивал рассказы монахов о духовных озарениях и пытался доказать, что Божественный Фаворский Свет является сотворенным. На защиту православного учения встал Григорий Палама. Кульминацией полемики стал Константинопольский Собор в храме Святой Софии. 27 мая 1341 года иерархи утвердили позицию Григория о том, что непостижимый в Своей Сущности Бог являет Себя миру в несотворенных энергиях — таких как Фаворский Свет.

Несмотря на осуждение и анафему Варлааму, церковные распри продолжились. В 1344 году патриарх Иоанн XIV отлучил святителя Григория от Церкви и отправил в темницу, где он провел три года. Лишь в 1347 году новый патриарх Исидор освободил узника и возвел его в сан архиепископа Солунского, а в 1351 году Влахернский Собор окончательно подтвердил истинность его учения.

За три года до смерти святитель вернулся в Солунь. Накануне кончины ему явился святитель Иоанн Златоуст.

Произнеся слова «В горняя! В горняя!», архиепископ Григорий Палама мирно отошел ко Господу 14 ноября по старому стилю 1359 года. В 1368 году Константинопольский Собор при патриархе Филофее причислил его к лику святых.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.