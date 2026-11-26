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4-месячную девочку ударило током от гирлянды в Домодедове

В Домодедове четырехмесячная девочка пострадала от удара током через новогоднюю гирлянду. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

Малышка схватилась за гирлянду рукой и получила электротравму. Ребенка доставили в больницу с ожогом правой кисти первой степени.

Состояние девочки медики оценивают как средней степени тяжести.

Других подробностей этой истории на момент публикации заметки нет. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

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