4-месячную девочку ударило током от гирлянды в Домодедове
В Домодедове четырехмесячная девочка пострадала от удара током через новогоднюю гирлянду. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Малышка схватилась за гирлянду рукой и получила электротравму. Ребенка доставили в больницу с ожогом правой кисти первой степени.
Состояние девочки медики оценивают как средней степени тяжести.
Других подробностей этой истории на момент публикации заметки нет. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.
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