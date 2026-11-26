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В Петербурге арестовали подозреваемого в краже 14 млн рублей из Lamborghini

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО мужчину, которого подозревают в краже почти 14 млн рублей из Lamborghini блогера. Фигурантом дела стал гражданин Грузии, сообщает Telegram-канал «112» .

По версии следствия, он проник в незапертую иномарку и забрал оттуда 90 тысяч долларов и 6,5 млн рублей.

При обыске в квартире подозреваемого полицейские нашли сумму заметно скромнее — 3,3 млн рублей и 1700 долларов.

На допросе Руденко дал признательные показания. В суде он просил назначить ему более мягкую меру пресечения, однако доводы защиты не убедили — мужчину заключили под стражу.

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