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Спортсмены-ветераны СВО выступили на «Кубке Защитников Отечества» в Калуге

В Калуге завершился первый день Всероссийского «Кубка Защитников Отечества». На соревнования приехали лучшие спортсмены со всей страны — ветераны СВО, успешно прошедшие отбор в регионах, об этом сообщает государственный фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» .

«Каждому хотел пожелать, чтоб показали свой лучший результат, успешно выступили и хорошо провели время. Ждем вас в сборных командах страны», — обратился к ветеранам президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что соревнования дают возможность бойцам СВО встретиться с боевыми товарищами, поделиться опытом и поддержать друг друга.

«Спорт был и остается одним из важнейших инструментов восстановления и возвращения к активной жизни», — сказала Цивилева.

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