Первые жертвы льда на крышах Москвы: подросток и женщина попали в больницу
На московских крышах упавший снег и лед уже обернулись травмами — пострадали два человека. Оба случая произошли 25 ноября, сообщает Telegram-канал «112».
На Большой Якиманке снег сошел с крыши прямо на 15-летнего подростка. У мальчика диагностировали сотрясение мозга, его доставили в травматологическое отделение больницы.
Второе происшествие случилось на Мясницкой улице. Там на 39-летнюю женщину упала сосулька. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением.
В настоящее время медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Жителей Москвы и гостей российской столицы просят быть внимательными при передвижении в пешеходной зоне.
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