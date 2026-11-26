сегодня в 21:16

Первые жертвы льда на крышах Москвы: подросток и женщина попали в больницу

На московских крышах упавший снег и лед уже обернулись травмами — пострадали два человека. Оба случая произошли 25 ноября, сообщает Telegram-канал «112» .

На Большой Якиманке снег сошел с крыши прямо на 15-летнего подростка. У мальчика диагностировали сотрясение мозга, его доставили в травматологическое отделение больницы.

Второе происшествие случилось на Мясницкой улице. Там на 39-летнюю женщину упала сосулька. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением.

В настоящее время медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Жителей Москвы и гостей российской столицы просят быть внимательными при передвижении в пешеходной зоне.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.