Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, и улетевшая на лечение в Китай от онкологического заболевания, сообщила, что врачи обнаружили у нее метастазы в оболочках головного мозга. Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин объяснил, насколько опасна такая стадия, каковы прогнозы и почему предложенный в китайской клинике метод остается экспериментальным, пишет aif.ru .

Метастазы — характерный признак четвертой стадии рака.

«При онкологии это естественный ход событий, потому что при длительном течении заболевания опухоль пробивает защитные оболочки. Это позднее метастазирование, поражение нестандартных органов, таких как надпочечник, глазное яблоко, головной мозг. Это признаки распространения, устойчивости опухоли к лечению, изменения ее характеристик», — отметил врач.

Даже на этом этапе шанс на ремиссию сохраняется: «Прогноз не самый благоприятный, но шанс у больного даже с такими метастазами остается».

CAR-T-терапия, по словам Черемушкина, — один из самых новых методов, и его эффективность подтверждена прежде всего в гематологии, при лечении лимфом и лейкозов. С солидными опухолями ситуация неоднозначна.

«Смысл терапии в том, что идет работа антигена, антитела с подготовкой клеток вне организма. Назначаются одна или две мишени, с тремя даже китайцы еще не очень работают, это технологически сложно. Но тут надо учитывать, что все сейчас непредсказуемо. Там и осложнения своеобразные: если идет большое, обширное разрушение клеток, то, соответственно, это вызывает сильнейший цитокиновый шторм, который дает колоссальную нагрузку на печень, почки, на нервную систему, на все. Насколько эффективным будет такое лечение, все индивидуально», — рассказал онколог.

При метастазах в мозге обычно прибегают к облучению, а интратекальное введение препаратов — в полость, где циркулирует спинномозговая жидкость — остается почти экспериментальным: мозг тяжело пропускает лекарства.

«Шанс, что это лечение может помочь, есть, но это все на уровне эксперимента», — уточнил Черемушкин.

О раке желудка четвертой стадии у Лерчек стало известно в феврале 2026 года, вскоре после рождения четвертого ребенка. В июле 2026 года суд в Москве признал Чекалину виновной в незаконных переводах денег и приговорил к условному сроку и штрафу в 763,5 миллиона рублей, а в ноябре президент России Владимир Путин ее помиловал. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил решение терминальной стадией болезни и наличием четверых детей — благодаря помилованию блогер смогла улететь в Китай.

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