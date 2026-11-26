Российская актриса Наталья Рудова призналась, что в недавнем прошлом претендовала на роль спутницы легендарного суперагента Джеймса Бонда и даже проходила официальный кастинг. Об этом она рассказала Telegram-каналу « Звездач ».

Откровенным признанием артистка поделилась во время общения с прессой на церемонии вручения премии Voice Man Awards. Комментируя выбор Роберта Паттинсона на роль нового агента 007, Рудова отметила, что всерьез опасалась утверждения на этот образ непривлекательного актера.

Культовый шпион, по мнению артистки, обязан обладать яркой харизмой, обаянием и эффектной внешностью. Рудова отметила, что Паттинсон не относится к ее любимому типажу. Однако как мужчина он выглядит вполне достойно.

При этом актриса подчеркнула, что проекту не хватает красивой русской девушки Бонда, которой вполне могла стать она сама. Рудова уточнила, что уже пробовалась на эту роль сравнительно недавно, однако впоследствии создатели франшизы скорректировали концепцию и решили сделать героиню представительницей другой национальности. Артистка добавила, что ради участия в бондиане была бы готова пойти на любые трансформации — экстремально сбросить вес, набрать мышечную массу и освоить сложные каскадерские трюки.

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