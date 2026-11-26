Подведены итоги ежегодной премии для российских производителей мебели и товаров для дома. На премию в общей сложности подали свыше 600 заявок, из них определили победителей в 46 номинациях, сообщила пресс-служба Авито.

По данным компании, на новую мебель в России продолжает расти спрос. Так. В III квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого число сделок выросло на 7%, а покупательская активность увеличилась на 17%.

«Мы видим, что для россиян по-прежнему важен уют в доме, особенно оформление интерьера. Спрос на комплекты мебели увеличился на 11% год к году, на тумбы и подставки — на 20%, на пуфы и банкетки — на 17%. Выросли и продажи нового текстиля и ковров (на 39%), освещения (на 31%), предметов интерьера и искусства (на 28%). При этом покупатели часто не знают, сколько сильных производителей работает в стране. Это не только известные фабрики, но и семейные мастерские, небольшие студии и региональные бренды, которые не уступают крупным игрокам по качеству и дизайну. Премия „Мебель года“ нужна, чтобы о них узнали. Каждый год она открывает новые имена, и многие участники после нее находят покупателей по всей стране», — отметил руководитель бизнес-направления «Мебель и товары для дома» в Авито Товарах Никита Ткачев.

Победителей выбрали в пяти основных категориях: «Гостиная и спальня», «Кухня и обеденная зона», «Детская мебель», «Мебель для общественных и уличных пространств», «Декор и интерьер». Жюри оценивало практичность, функциональность, эргономику, безопасность и стиль изделий, а также технологичность и экологичность производства.

Среди победителей из Центрального федерального округа — компании Reloft Home, «М.А.Д.О.», Yurov Interiors, Дарья Адамович, Лемана ПРО и Virolight из Москвы и «ПАН-ДИВАН» из Подольска. Virolight получила награды сразу в двух номинациях. Повторно награды получили фабрика мягкой мебели «ПАН-ДИВАН» из Подольска, магазин корпусной мебели «Дубовенок» из Санкт-Петербурга, пермская мебельная фабрика Derzai и казанская студия озеленения Eco-store.

В номинации народное голосование победила компания «Шатура», специализирующаяся на изготовлении корпусной мебели. В номинации «В самое сердце» отметили сербскую мастерскую «СРПСКА РАДИОНИЦА», которая производит мебель в России: ее товары чаще других добавляли в избранное. Производитель мебели из Пензенской области «ВВР Мебель» получил награду «Доставляю с Авито» за наибольшее число продаж с доставкой.

Партнеры премии представили свои специальные номинации. Портал «Мой бизнес» в номинации «Креатив в производстве» отметил Reloft Home, мастерскую элитной мебели, света и декора, а журнал «Идеи Вашему Дому» вручил награду «Дизайн для жизни» компании Mebel.black, которая делает стальную мебель для дома, ресторанов и офисов. Полный списк победителей доступен на сайте.

«Мебель года» — ежегодная отраслевая премия, помогающая отечественным производителям получать признание аудитории, а покупателям — находить качественную мебель у российских поставщиков. Победители получают бейдж премии «Мебель года» 2026 на Авито.