И в жару, и в мороз: собака сидела в запертой машине весь рабочий день хозяйки

Жители Молжаниновского района столицы обеспокоены судьбой собаки, которую, по их словам, сотрудница местного магазина регулярно оставляет в запертой машине на время рабочей смены. Очевидцы утверждают, что животное находилось в автомобиле как в летнюю жару, так и во время морозов, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Местные жители рассказали, что неоднократно замечали собаку в закрытой машине и решили обратиться в полицию. Однако, по их словам, правоохранители объяснили, что привлечь владелицу к ответственности за жестокое обращение с животным в подобных обстоятельствах непросто.

Сама хозяйка, как утверждают очевидцы, объясняет ситуацию тем, что периодически выходит к автомобилю и прогревает его. При этом во дворе прогревать машину можно не дольше пяти минут, а в условиях морозной погоды салон после выключения двигателя быстро остывает.

Местные жители продолжают беспокоиться о состоянии животного, опасаясь, что длительное пребывание в холодном автомобиле может навредить собаке. На следующий день животного уже не было в холодной машине. Люди уверены, что на женщину повлиял разговор с полицией.

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