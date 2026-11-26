В этот раз фотоконкурс посвящен Году единства народов России, а также 65-летию со дня первого полета в космос человека — Юрия Гагарина. Конкурсное жюри принимало работы с 1 февраля по 1 октября 2026 года. За это время около 200 участников 31 региона страны прислали свои фотографии.

«Сегодня состоялось подведение итогов, в нем участвуют не только военнослужащие, а также члены их семей, гражданский персонал, работающий в воинских частях. В ходе конкурса жюри отсмотрело тысячи кадров, и я могу сказать, что от каждого конкурса к следующему конкурсу мастерство фотографов только растет», — сказал председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, генерал-майор Владимир Байкин.

Начальник ФГКУ 93-й Дом культуры российской армии министерства обороны РФ Мария Апанасик из Московской области заняла третье место в номинации «Гарнизонные будни» с работой «Двойная тяга».

«Очень важно через фотографию показывать быт, культуру наших военнослужащих, членов их семей. Также очень важно, чтобы сейчас современная молодежь не боялась слова „военнослужащий“, не боялась военных профессии. Чтобы молодые люди понимали, что жизнь на этом не заканчивается, а может быть, наоборот, только начинается, как важное служение своей Родине», — сказал Апанасик.

Она добавила, что через фотографии и участие в конкурсе хотела показать не только быт и службу военных, а также их отдых и развлечения.

Бортпроводник ОДОН № 8 Ирина Бирюк из Подмосковья заняла второе место в номинации «Не стареют душой ветераны» за работу «Ветеран».

«Работы, которые я отправила, это фотографии, снятые на 9 Мая. В честь Дня победы у Вечного огня проходил праздничный митинг, тогда собралось наше командование, приглашены ветераны и семьи военнослужащих, и те, кто хотел отдать дань памяти нашим павшим воинам. Я снимала это мероприятие, как фотограф от нашего подразделения. Через свои кадры я хотела передать настрой, поддержку, братство и товарищество, которые военнослужащие несут сквозь года», — рассказала Бирюк.

Наград удостоились отдельные номинации: «Гран при» и «За вклад в культуру ВКС!». Женский совет при Главном командовании ВКС получил свой специальный приз.

Экспертное жюри определило победителей

Номинация «Юнармия»:

1-е место — майор Сысоев Дмитрий Александрович (г. Москва), работа «Память и преемственность поколений»;

2-е место — Шубин Денис Олегович (г. Краснознаменск, Московская область), работа «Память»;

3-е место — юнармеец Воронова Марина Артуровна (г. Морозовск, Ростовская область), работа «Трепет».

Номинация «В жизни есть место подвигу»:

1-е место — подполковник Мациенко Александр Витальевич (Иркутская область), работа «Четко, слаженно, надежно!»;

2-е место — гвардии ефрейтор Лазаренко Александр Алексеевич (Приморский край), работа «Там, где начинается небо»;

3-е место — Воронова Ульяна Владимировна (г. Морозовск, Ростовская область), работа «Сын».

Номинация «Не стареют душой ветераны»:

1-е место — Воронова Ульяна Владимировна (Ростовская область), работа «Наследник Победы. Праправнук»;

2-е место — Бирюк Ирина Вадимовна (Московская область), работа «Ветеран»;

3-е место — Рудницкая Виктория Александровна (г. Санкт Петербург), работа «Возложение в честь снятия блокады Ленинграда».

Номинация «Гарнизонные будни»:

1-е место — Тригуб Анна Анатольевна (г. Ярославль), работа «Гарнизонные будни»;

2-е место — полковник Бруков Дмитрий Юрьевич (г. Сызрань, Самарская область), работа «Благословляю»;

3-е место — Апанасик Мария Рустемовна (Московская область), работа «Двойная тяга».

Номинация «Сила оружия»:

1-е место — гвардии ефрейтор Лазаренко Александр Алексеевич (Приморский край), работа «Тишина перед небом»;

2-е место — старший прапорщик Сысоев Андрей Сергеевич (г. Воронеж), работа «Короли неба»;

3-е место — сержант Антонов Виктор Михайлович (Архангельская область), работа «Сила оружия».

Приз зрительских симпатий: Глазунова Ульяна Николаевна (Карачаево-Черкесская Республика), работа «Венчание».

«Гран при» конкурса получил подполковник Мациенко Александр Витальевич (Иркутская область) за работу «Четко, слаженно, надежно!».

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