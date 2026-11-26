Жительница Краснодара по имени Екатерина рассказала в социальных сетях, как из-за случайной опечатки при аренде портативного зарядного устройства шеринговый сервис повербанков выставил ей штраф в размере 3,7 тыс. рублей за якобы украденный в Новосибирске аккумулятор. Он находился за 3 тыс. километров от девушки.

По словам Екатерины, инцидент произошел, когда у нее разряжался смартфон и нужно было срочно зарядить батарею для оплаты проезда домой. Подойдя в спешке к стойке аренды повербанков одной из компаний, россиянка случайно ошиблась в паре цифр номера станции и дистанционно активировала выдачу блока в Новосибирске.

Не прошло и минуты, как Екатерина осознала промах и сразу уведомила службу поддержки, где ее заверили, что разберутся в ситуации. После этого она взяла аккумулятор на своей станции в Краснодаре, доехала до нужной остановки и штатно сдала устройство в другой терминал.

Однако спустя пару часов в мобильном приложении появилось уведомление о штрафе на 3,7 тыс. рублей за утерю оборудования по вине пользователя. Операторы поддержки заявили клиентке, что на новосибирскую точку якобы выезжал сервисный инженер, провел проверку и не обнаружил повербанк на месте.

Испугавшись ответственности за пропажу техники в другом городе и не добившись помощи от техподдержки, которая лишь ссылалась на правила сервиса, девушка в 02:00 решила провести собственное расследование. По карте в приложении она вычислила, что станция расположена в новосибирском апарт-отеле, и связалась напрямую с администрацией гостиницы. Девушка попросила сфотографировать стойку и проверить ячейки.

Сотрудники отеля откликнулись на просьбу и вернули на место слегка выдвинувшийся из слота аккумулятор. После этого в приложении сразу отобразилось, что устройство снова доступно для аренды. При этом персонал гостиницы рассказал, что никакой инженер сервиса к ним не приезжал.

Когда Екатерина передала эти сведения операторам, обращение просто закрыли без каких-либо извинений и объяснений, хотя до этого система неоднократно пыталась автоматически списать штраф с ее банковской карты. Девушка признала в соцсетях, что допустила оплошность и ей стоило быть внимательнее. Она подчеркнула, что в подобных ситуациях клиентам хотелось бы видеть более человечное отношение, а не голословные обвинения без реальной проверки.

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