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В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании по адресу Бассейная улица, 38Б. Там размещается наркологическая «Клиника доктора Лазарева», сообщает Telegram-канал « Фонтанка ».

Очевидцы сняли место происшествия из проезжавшего мимо автомобиля в темное время суток.

На кадрах видно, что из окон второго этажа и из-под крыши двухэтажного желтого здания валят густые клубы белого и серого дыма. Они заволакивали прилегающую проезжую часть.

К месту возгорания прибыли пожарные расчеты с автолестницей. Также прибыл реанимобиль скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками.

Сотрудники МЧС в боевой экипировке развернули рукава у входа в корпус.

В клинике оперативно прокомментировать инцидент не смогли. Диспетчер медучреждения воздержалась от пояснений. Причины возгорания и информация о возможных пострадавших выясняются.

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