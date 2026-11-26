В Петербурге загорелась наркологическая клиника
В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании по адресу Бассейная улица, 38Б. Там размещается наркологическая «Клиника доктора Лазарева», сообщает Telegram-канал «Фонтанка».
Очевидцы сняли место происшествия из проезжавшего мимо автомобиля в темное время суток.
На кадрах видно, что из окон второго этажа и из-под крыши двухэтажного желтого здания валят густые клубы белого и серого дыма. Они заволакивали прилегающую проезжую часть.
К месту возгорания прибыли пожарные расчеты с автолестницей. Также прибыл реанимобиль скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками.
Сотрудники МЧС в боевой экипировке развернули рукава у входа в корпус.
В клинике оперативно прокомментировать инцидент не смогли. Диспетчер медучреждения воздержалась от пояснений. Причины возгорания и информация о возможных пострадавших выясняются.
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