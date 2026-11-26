В Дмитрове провели выездной прием для участников СВО и их семей

Участники специальной военной операции и их семьи 25 ноября встретились с главой Дмитровского округа Михаилом Шуваловым и получили консультации профильных специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Шувалов начал прием с отчета о работе за год, уделив основное внимание поддержке участников СВО и их близких — от адресной помощи до инфраструктуры, доступной семьям и после возвращения бойцов.

В округе живут более 600 семей военнослужащих, за каждой закреплен персональный координатор. Работают Дом ветеранов СВО и женский клуб в ДК «Митькино», где можно получить психологическую поддержку, обменяться опытом и найти взаимопомощь.

Ассоциация ветеранов СВО, фонд «Защитники Отечества» и комитет семей воинов Отечества совместно отработали около 3 тыс. обращений. Более 900 детей обеспечены бесплатным питанием, 443 ветерана получили медицинскую помощь, 60 человек трудоустроены.

С сентября 2025 года переданы гуманитарные грузы на 11,5 млн рублей, включая технику, бронежилеты, генераторы и дроны. В мае этого года на улице Загорской в Дмитрове открыли памятник героям СВО.

После отчета на вопросы вместе с главой отвечали военный комиссар, представители прокуратуры, фонда «Защитники Отечества» и местной ассоциации ветеранов СВО. Жители просили помочь с доставкой дров, оформлением документов, детскими льготами и трудоустройством. Все обращения взяты в работу, по ним определяли ответственных.

Во время приема руководителю местной ассоциации ветеранов СВО Владимиру Гаскову позвонил с передовой Геннадий с позывным «Большой». Боец добровольческого отряда «БАРС 10», выполняющий задачи на Запорожском и Херсонском направлениях, поблагодарил жителей за помощь.

Встречи главы, его заместителей и руководителей профильных учреждений с жителями проходят регулярно, в том числе на предприятиях и в организациях.

«Выездные администрации — это возможность услышать людей, разобраться в каждой ситуации и помочь решить их вопросы», — отметил Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.