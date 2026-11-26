Встреча в селе Осташево Волоколамского округа объединила матерей, жен и детей военнослужащих, а также близких погибших бойцов. За чашкой чая гости пообщались друг с другом и приняли участие в творческом мастер-классе. Мамы вместе с детьми изготовили новогодние елочные игрушки в виде сказочных домиков и украсили их стразами, наклейками и другими декоративными элементами.

Заместитель главы Волоколамского округа Надежда Большакова поздравила женщин с наступающим Днем матери и поблагодарила их за воспитание мужественных сыновей. Она напомнила о региональных и муниципальных мерах поддержки военнослужащих и их близких и подчеркнула, что семьи могут обратиться в администрацию за помощью в решении возникающих вопросов.

Местные артисты подготовили для гостей музыкальные и поэтические номера. В завершение встречи семьям вручили памятные подарки и сделали общую фотографию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.