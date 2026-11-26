В Ногинске наградили детей за творческие работы о Богородском крае

Дети с ограниченными возможностями здоровья 25 ноября получили награды IV библиотечного конкурса «Край родной, Богородский» в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс посвятили Году единства народов России и 245-летию города. Юные участники рассказали об истории и красоте родного края через рисунки и поделки.

Работы представили дети из ассоциации детей с ОВЗ и семейного клуба «В кругу друзей», которым руководит Елена Шишкова. Ребята участвуют в конкурсе в четвертый раз. Их творчество можно увидеть в Глуховской библиотеке — городском филиале № 5 Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина Богородского городского округа.

В подготовке конкурса участвовали краеведы из библиотечного кружка «Краеведческие встречи». Анна Полякова разработала положение конкурса. В организацию также внесли вклад Елена Плеханова, Ольга Тихомирова, Елена Тришкина, Вячеслав Сухарев, Ирина Ржаницина, Галина Байцурова и Инна Павлова. Краеведы вручили детям награды.

Праздник подготовил коллектив центра «Глухово» во главе с Галиной Ковтун. Победителей поздравил депутат округа Сергей Катков. Ребятам вручили грамоты Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и сертификаты в развлекательный игровой центр «Затерянный мир». На церемонии выступили танцевальные коллективы и солисты центра «Глухово».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.