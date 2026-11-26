Серебряный призер Олимпийских игр Татьяна Грачева провела занятие для школьников в спортивной школе олимпийского резерва № 1 в Коломне. Встреча прошла в рамках Единой школьной лиги Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шестикратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Татьяна Грачева провела мастер-класс для коломенских школьников.

«Для начинающих волейболистов это не просто встреча со знаменитостью, а доказательство, что путь к олимпийскому пьедесталу открыт для каждого. Сила, дисциплина, упорство и талант обязательно приводят к успеху», — отметил глава городского округа Коломна Виктор Верещагин.

К проекту «Школьная лига», который запустила команда губернатора Андрея Воробьева, уже присоединились более 1200 детей из городского округа Коломна.

«Сегодня мы поработали в парах, размялись на сетке, сыграли двухстороннюю игру на выбывание и, конечно, пообщались. Не ожидала, что у ребят такой высокий уровень. Они очень многое умеют — и это говорит о мастерстве их тренеров», — отметила Татьяна Грачева.

После занятия юные спортсмены получили автографы волейболистки и сфотографировались с ней. Затем состоялся очередной тур Школьной лиги по волейболу среди команд озерских и коломенских учебных заведений.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.