В РФ для малого и среднего бизнеса проведут бесплатный обучающий курс по ИИ

В РФ для субъектов малого и среднего предпринимательства открыли бесплатный образовательный курс «ИИ для бизнеса». Официальный старт проекту дал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Программа организована Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП при партнерстве Сбера и ведущих отечественных технологических компаний в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Он входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Серия прикладных онлайн-занятий призвана повысить цифровую грамотность бизнесменов и познакомить их с реальными сценариями интеграции нейросетей в коммерческие процессы. Посмотреть трансляции можно на цифровой платформе МСП.РФ, онлайн-площадках центров «Мой бизнес», в официальном паблике «Мой бизнес – малый бизнес» во «ВКонтакте», а также на канале МСП.РФ в VK Видео.

Как подчеркнул Решетников, искусственный интеллект приносит бизнесу ощутимую пользу. Однако небольшим предприятиям бывает непросто интегрировать его в работу, поскольку зачастую им не хватает не столько финансов, сколько практического опыта и профильных кадров.

Новый курс призван сделать современные технологии более доступными. Во время эфиров предпринимателям продемонстрируют готовые кейсы, подскажут, с каких шагов начать внедрение, как рассчитать бюджет и оценить будущую отдачу. Также помогут определить, какие именно задачи можно делегировать цифровому ассистенту.

Учебный цикл включает в себя четыре тематических вебинара, каждый из которых сфокусирован на отдельном аспекте применения искусственного интеллекта в коммерческой деятельности. Заместитель главы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова пояснила, что главная польза от внедрения ИИ в сегменте МСП заключается в автоматизации рутинных операций и создании гибридного контента в креативных индустриях. Чтобы помочь коммерсантам превратить экспериментальный инструмент в рычаг системной перестройки компании, министерство совместно со стратегическими партнерами организовало этот спецкурс.

По ее оценке, подобные образовательные программы в скором будущем оформятся в самостоятельное направление инфраструктурной поддержки предпринимателей.

На онлайн-встречах, которые проходят в период с 25 ноября по 3 декабря, признанные эксперты рынка делятся с владельцами компаний знаниями о возможностях нейросетей и дают прикладные рекомендации по их использованию.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что искусственный интеллект уже формирует новую реальность, а умение продуктивно в ней функционировать становится новым вызовом. В отличие от корпораций, способных разрабатывать собственные ИТ-продукты и нанимать специализированные штаты инженеров, малый бизнес располагает куда более скромными ресурсами, поэтому спецкурс на МСП.РФ поможет предпринимателям сориентироваться на стремительно растущем рынке ИИ-агентов и грамотно встроить нейросети в свои бизнес-процессы.

Как будет проходить курс

В ходе стартового вебинара приглашенные специалисты поделились методиками безопасной работы с искусственным интеллектом и автоматизации рутины на базе разбора реальных бизнес-кейсов. Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов обратил внимание на то, что искусственный интеллект давно перестал быть технологией завтрашнего дня и превратился в повседневный рабочий инструмент, позволяющий экономить время и ресурсы.

По его словам, задача организаторов состояла в том, чтобы снять у малого и микробизнеса любые барьеры перед внедрением нейросетей. В рамках совместного с Минэкономразвития и Корпорацией МСП курса эксперты Сбера и других компаний на живых примерах демонстрируют, как с помощью ИИ ускорить процессы, поднять производительность и получить измеримый финансовый результат уже в первые месяцы использования.

Второй вебинар программы будет посвящен методикам оценки затрат и потенциальных рисков, расчету экономического эффекта, а также правилам запуска и последующего масштабирования ИИ-инструментов в компании. На третьем занятии слушателям расскажут о продвижении бизнеса при помощи искусственного интеллекта, современных цифровых инструментах интернет-маркетинга и аналитике рынка. На финальной онлайн-встрече, запланированной на 3 декабря, эксперты детально разберут правовые и юридические нюансы применения нейросетей в предпринимательской практике.

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