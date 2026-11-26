В преддверии Дня матери глава Балашихи Сергей Лукичев посетил Московский областной перинатальный центр, где поздравил женщин с рождением детей и наступающим праздником, вручил подарки и пообщался с медицинским персоналом. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«В Балашихе уже сложилась добрая традиция — в преддверии Дня матери навещать женщин, которые родили детей в нашем областном перинатальном центре. Особое внимание мы уделяем поддержке молодых мам, многодетных семей и семей участников спецоперации. Важно, чтобы родители знали обо всех положенных им выплатах и льготах и могли ими воспользоваться», — отметил Сергей Лукичев.

Одной из пациенток, которую навестил глава округа, стала Дарья Спиридонова. В Московском областном перинатальном центре она рожает уже второй раз. Старшей дочери Дарьи Валерии шесть лет. Супруг женщины — военнослужащий, который с 2022 года принимает участие в СВО. Сейчас он находится в отпуске и уже успел познакомиться с новорожденным. Для Дарьи в центре предоставили индивидуальную послеродовую палату.

«Первый раз я тоже рожала здесь. Мы живем недалеко от перинатального центра, и нас здесь все устраивает. Условия хорошие, медицинский персонал внимательный. Заботятся и обо мне, и о ребенке», — поделилась Дарья Спиридонова.

Московский областной перинатальный центр в Балашихе — одно из ведущих учреждений родовспоможения региона, специализирующееся в том числе на оказании медицинской помощи женщинам с беременностью высокого риска и выхаживании недоношенных детей.

За годы работы в центре появились на свет более 110 тысяч детей, около 15 тысяч из которых родились раньше срока. Сегодня здесь работают 123 врача и 293 специалиста среднего медицинского персонала.

«С начала 2026 года в нашем центре родились около пяти тысяч малышей. Более 80 случаев — многоплодные беременности, в том числе тройни. Мы оказываем медицинскую помощь женщинам самого высокого риска, а также всем пациенткам, которые обращаются в наш центр», — рассказала главный врач Ольга Серова.

Праздничные мероприятия для пациенток продолжатся и после Дня матери. 30 ноября в перинатальном центре организуют мастер-классы, посвященные грудному вскармливанию и уходу за новорожденными.

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