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Школьникам Шаховской рассказали о схемах вовлечения подростков в преступления

В Шаховской школе № 1 прошла встреча со старшеклассниками. Помощник прокурора Максим Воробьев рассказал, как мошенники используют подростков в преступных схемах, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Ребятам объяснили, что заманчивые предложения «быстрого заработка» нередко ведут к серьезным проблемам с законом. На реальных примерах показали, как простая просьба «передать посылку» или «открыть карту» может сделать человека соучастником преступления.

Особое внимание уделили цифровой безопасности: все действия в сети оставляют следы, а общение с незнакомцами в мессенджерах — это риск.

Главная задача таких бесед — научить ребят распознавать опасные предложения и не поддаваться на уловки мошенников.