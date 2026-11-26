Знаменитый одеколон «Саша», ставший мемом в русскоязычном интернете, перестанет продаваться в Белоруссии с 27 ноября. Причиной запрета стало обнаружение в его составе опасного компонента, сообщается на сайте «Качество. Бел».

Речь идет о лилиале — вещества, использование которого запрещено в парфюмерно-косметической продукции.

Как сообщили в Госстандарте Белоруссии, проверка выявила в одеколоне компонент, не допускаемый к применению в соответствующей продукции. В связи с этим товар больше не сможет оставаться на белорусских прилавках с указанной даты.

«Сашу» выпускает российская компания «АБАР», расположенная в Минеральных Водах. В России стоимость этого одеколона начинается примерно от 100 рублей, что также сделало его узнаваемым и популярным интернет-мемом.

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