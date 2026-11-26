Беглов стал почетным гражданином Ханоя во время визита во Вьетнам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов удостоен звания почетного гражданина Ханоя. Церемония прошла в рамках официального визита петербургской делегации во Вьетнам, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на издание NhanDan.

Одним из итогов переговоров стало подписание меморандума о совместной работе по развитию ханойского метрополитена.

«Ханой и Санкт-Петербург по своей структуре похожи друг на друга, по своим грунтам. Они находятся в дельтах рек Нева и Красная. Это особая технология, очень важно качественно выполнять работы, чтобы потом не было никаких проблем. У нас практически самое глубокое метро в мире, почти до 80 метров, у вас тоже есть определенный опыт, будем обмениваться», — рассказал Беглов.

В настоящее время в Ханое работают две линии подземки. Первую строили с 2010 года и рассчитывали открыть в 2016-м, но сроки неоднократно сдвигались, и запуск состоялся лишь в ноябре 2021 года. Ее протяженность превышает 12 км, на линии 12 станций.

Похожие параметры предполагаются и для второй линии, восемь станций которой открыли в 2024-м.

Ранее сообщалось, что Петербург будет помогать строить метро во Вьетнаме.