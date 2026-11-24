Делегация Петербурга прибыла с официальным визитом во Вьетнам. Стороны подпишут соглашения о побратимстве и развитии метро, дадут старт новым проектам в экономике, образовании и транспорте, сообщает правительство Северной столицы.

Ключевым событием визита будет подписание Меморандума между Санкт‑Петербургом и Ханоем в области развития метрополитена. Северная столица готова предложить вьетнамцам пилотный проект по разработке участка ханойской подземки. Это позволит российским специалистам применить компетенции в масштабном международном проекте, а также укрепит позиции города как ведущего центра транспортной инженерии.

«Для Санкт‑Петербурга развитие отношений с Вьетнамом стало приоритетным направлением международной деятельности. Наша задача — расширять контакты не только на уровне органов власти, но и привлекать к этой работе общественные организации и молодежь», — сказал губернатор города Александр Беглов.

Он добавил, что особое внимание делегация уделит гуманитарным связям. Запланировано посещение Мавзолея Хо Ши Мина, возложение цветов к памятнику советским военным специалистам и Герою СССР Герману Титову.

Кроме того, в планах заключить соглашение о побратимских связях с провинцией Хынгиен. Она станет шестым регионом-партнером Северной столицы во Вьетнаме. Это откроет новые рынки для российских товаров и услуг, расширит возможности для туробмена.

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