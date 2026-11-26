«Слава Богу, что зашел в храм»: священник о тех, кто целует иконы не вовремя

Целовать иконы в храме можно не в любой момент богослужения, но если это произошло, значит просто человек еще не разбирается в службе, но тянется к Богу. Так на вопрос прихожанки ответил священник Георгий Букин. По его словам, почитать образ действительно неуместно, когда идет литургия и особенно Евхаристический канон, но и судить за это не нужно, сообщает журнал «Фома» .

Однако к случайным людям строгие правила священник не применяет. Если человек не имеет глубокого отношения к церкви, просто шел мимо и зашел поцеловать икону во время Евхаристического канона.

«Ну что ж поделать, что ему сказать? Слава Богу, он вообще в храм зашел! Тоже можно порадоваться этому. Да, он это делает не совсем уместно», — сказал священник.

На такого прихожанина, добавил батюшка, жесткие требования не распространяются, и суда с него особого нет.

Иначе дело обстоит с верующим, практикующим православным христианином: для него есть моменты, когда поцеловать икону неуместно.

«Вот Евхаристический канон. Если особенно ты слышишь молитвы, которые читает священник, да у тебя даже мысли не будет пойти куда-то целовать икону. Зачем? Ты пойдешь, если ты вообще не понимаешь, где ты особо находишься и что происходит в данный момент», — добавил священнослужитель.

При этом священник призвал не превращать замечание в нотацию. Он отметил, что люди, действительно включенные в богослужение, в принципе не способны ходить по храму и целовать иконы во время литургии — они заняты другим делом, а устраивать кому-то тысячу замечаний и объяснять смысл службы не имеет смысла.

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